Badeunfall : Leichen im Rhein entdeckt - Womöglich vermisste Mädchen

Wer im Rhein schwimmen geht, begibt sich in große Gefahr - denn die Strömung ist tückisch. Vergangene Woche kam es zu einem tragischen Badeunfall in Duisburg. Gibt es nun traurige Gewissheit?

Duisburg | Mehrere Tage nach einem Badeunfall im Rhein bei Duisburg sind stromabwärts zwei Wasserleichen in den Niederlanden entdeckt worden. Ob es sich dabei um die 13 und 14 Jahre alten Mädchen handelt, die nach dem Baden bei Duisburg vermisst wurden, war zunächst unklar. Die Leichen wurden am Wochenende an unterschiedlichen Stellen bei Rossum und Gendt im ...

