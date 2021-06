Popsänger : Liam Payne nach Trennung enttäuscht von sich selbst

Der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne ist wieder Single: Payne und Model Maya Henry haben ihre Verlobung aufgelöst.

Berlin | Sänger Liam Payne (27) hat die Trennung von seiner Verlobten, dem Model Maya Henry, bekanntgegeben. Er sei wieder Single, sagte Payne („Strip That Down“) am Montag (Ortszeit) als Gast im Podcast „The Diary of a CEO“. „An diesem Punkt bin ich vor allem enttäuscht von mir selbst, weil ich immer wieder Menschen verletze“, sagte der Brite. „Das nervt m...

