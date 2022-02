Ausstellungshaus : Lichtenstein-Studio wird Teil des New Yorker Whitney Museums

Künftig können Studenten etwas über Pop Art im New Yorker Whitney Museums lernen. Denn die Witwe von Roy Lichtenstein spendet gleich ein ganzes Gebäude des US-Künstlers.

Das frühere Studio des US-Künstlers Roy Lichtenstein (1923-1997) wird künftig ein Teil des New Yorker Whitney Museums sein. Das Museum werde sein Fortbildungsprogramm für Studenten in das Gebäude verlegen, teilte das Ausstellungshaus im Südwesten von Manhattan am Mittwoch mit. Lichtenstein gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Pop Art und ma...

