Großeinsatz der Polizei : Liveblog: Zwei Tote nach Schüssen in Halle - Eine Person festgenommen

Die Polizei bittet die Bevölkerung sichere Orte aufzusuchen. Die Täter flüchteten mit einem Fahrzeug.

Avatar_prignitzer von dpa

09. Oktober 2019, 13:23 Uhr

Halle | Bei Schüssen in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt) sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch via Twitter mit.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Das Wichtigste in Kürze:

Zwei Tote bei Schüssen in Haale/Saale

Mehrere Täte sollen flüchtig sein

Die Polizei hat eine Person festgenommen

Menschen in Halle sind aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben

Der Bahnhof von Halle wurde gesperrt

Verfolgen Sie die Entwicklungen in unserem Liveblog: