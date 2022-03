Baden-Württemberg : Löscharbeiten nach Brand in Möbelhaus abgeschlossen

In der Bettenabteilung eines Möbelhauses in Bietigheim-Bissingen bricht ein Feuer aus. Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen die Flammen. Es entsteht ein Millionenschaden.

Nach dem Brand in einem Möbelhaus im baden-württembergischen Bietigheim-Bissingen sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Sie hätten bis in die Nacht gedauert, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Feuer war am Sonntagvormittag vermutlich in der Bettenabteilung des Möbelhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte das Gebäude evakuiert werden...

