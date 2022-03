Anti-Kriegs-Lied : Lübecker Theaterbesucher feiern Stings „Russians“

Der britische Musiker Sting besucht in Lübeck eine Aufführung seines Musicals „The last Ship“. Dann greift er zur Gitarre, singt seinen neu bearbeiteten Song „Russians“ - und wird vom Publikum gefeiert.

Ein Theaterbesuch des britischen Sängers Sting in Lübeck ist zu einem bewegenden Appell gegen den Krieg in der Ukraine geworden. Nach dem Ende der Vorstellung am Sonntagabend kam er auf die Bühne und sang die Neufassung seiner Ballade „Russians“. Angesichts des Krieges in der Ukraine hatte er das Stück vor Kurzem in einer Unplugged-Version neu veröffe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.