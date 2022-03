Beschwerde aus der Haft : Maddie-Verdächtiger klagt über fehlenden Kaffeeweißer im Knast

Der Verdächtige im Fall Maddie McCann sitzt in der JVA Oldenburg ein und fürchtet sich offenbar vor seinen Mithäftlingen. Der verurteilte Sexualstraftäter beklagt auch fehlenden Kaffeeweißer.

Der im Fall Madeleine McCann Verdächtige hat sich über seine Haftbedingungen im Gefängnis beschwert. Der Gefangene habe mehrere Schreiben an den Petitionsausschuss des niedersächsischen Landtags geschickt, bestätigte das Justizministerium am Mittwoch in Hannover. „Wir haben zu einer solchen Beschwerde auch Stellung genommen“, sagte der Braunschweiger S...

