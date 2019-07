Am Flughafen : Mallorca: Vier Deutsche wegen Vergewaltigungsvorwürfen festgenommen

Eine junge Deutsche hatte die Männer angezeigt.

von afp

04. Juli 2019, 23:00 Uhr

Palma | Die Polizei in Mallorca hat mehrere deutsche Touristen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden vier Männer am Flughafen festgenommen, als sie gerade zurück nach Deutschland fliegen wollten. Eine junge Deutsche hatte am Morgen Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet.

Polizei ermittelt

Laut Polizei zeigte sich zumindest bei einem der Festgenommenen, dass er mit der Tat nichts zu tun hatte. Womöglich gelte dies auch für einen weiteren der Männer. "Wir versuchen, das Maß der Beteiligung zu ermitteln", sagte ein Sprecher der Polizei der Balearen-Insel.