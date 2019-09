28-Jähriger ohne Führerschein : Mann blockiert mit Handy am Ohr Rettungsgasse – Auto beschlagnahmt

Der Mann aus Nordrhein-Westfalen hatte telefoniert und eine Rettungsgasse blockiert – und nicht mal einen Führerschein.

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2019, 10:07 Uhr

Köln | Er hatte keinen Führerschein, sein Handy am Ohr und blockierte eine Rettungsgasse auf der A4 bei Bergisch Gladbach: Am Ende beschlagnahmte die Polizei das Auto des 28 Jahre alten Mannes aus Kürten. Gut zwei Wochen nach diesem Vorfall hat ein Richter die Sicherstellung des Wagens jetzt bestätigt, wie die Polizei Köln am Freitag mitteilte.

Auch interessant: Führerschein-Entzug: Politiker fordern härtere Strafen für Gaffer



Konfiszierung noch vor Ort

Demnach war der Mann zunächst aufgefallen, weil er telefonierend die Rettungsgasse blockierte. Als er den Beamten sagte, dass er keinen Führerschein habe und dennoch weiter Auto fahren werde, konfiszierten die Beamten den Ford Fiesta an Ort und Stelle.