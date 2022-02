Kriminalität : Mann stirbt auf Baustelle - Mordkommission ermittelt

Ein 24-Jähriger kommt im Aufenthaltsraum einer Baustelle ums Leben. Was war geschehen? Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nicht aus.

Nach einem Todesfall auf einer Baustelle in Berlin-Mitte ermittelt die Mordkommission. Ein 24-Jähriger war am Samstagnachmittag im Aufenthaltsraum einer Baustelle des Sony-Centers am Potsdamer Platz ums Leben gekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte hatten demnach noch vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren. Die Todesumstände ware...

