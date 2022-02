Kriminalität : Mann stirbt auf Berliner Baustelle - zwei Festnahmen

Ein 24-Jähriger wird am Samstag tot im Aufenthaltsraum einer Baustelle in Berlin aufgefunden. Inzwischen hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer gefunden und in Gewahrsam genommen.

Nach dem Tod eines 24-jährigen Mannes in Berlin am Potsdamer Platz hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Zwei Bauarbeiter im Alter von 22 und 23 Jahren seien nach dem Vorfall vom Samstagnachmittag vernommen und anschließend festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Mordkommission geht demnach inzwischen davon aus, dass der 24-Jährige get...

