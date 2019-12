Schneebrett löste sich : Mann von Lawine am Feldberg verschüttet und gerettet

Neuschnee und Wind können den Ausflug am Feldberg in diesen Tagen riskant machen. Ein Mann ist mit seinen Bekannten von den Schneemassen überrascht worden.

14. Dezember 2019, 16:04 Uhr

Ein Mann ist am Feldberg in Baden-Württemberg von einer Lawine verschüttet worden. Er sei verletzt worden, als er mit drei Begleitern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren in einer Rinne oberhalb des Feldsees unterwegs war und sich ein Schneebrett löste, teilt die Bergwacht Schwarzwald mit.

«Aufgrund der schwierigen Verhältnisse vor Ort konnten nur drei Bergretter direkt zum Patienten vordringen und ihn medizinisch versorgen», berichteten die Bergretter weiter. Der verletzte Mann sei durch einen Luftretter aus dem Gelände ausgeflogen worden. Die Bergwacht empfiehlt, wegen der jüngsten Schneefälle den markierten Skiraum nicht zu verlassen.

Heute war zudem ein starkes Sturmtief über den Schwarzwald gezogen. Der Feldberg ist mit 1493 Metern der höchste Mittelgebirgsgipfel in Deutschland.