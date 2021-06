Unglück : Mann will Sohn aus Fluss retten und stirbt

Tragisches Unglück in der Oberpfalz: Ein Ausflug endet für einen 53-Jährigen tödlich.

Zeitlarn | Nach einem Badeunfall in der Oberpfalz ist ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Zuvor war der sechs Jahre alte Sohn des Mannes beim Spielen in den Fluss Regen gefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vater und zwei weitere Bekannte seien im Anschluss hinterhergesprungen, um dem Jungen zu helfen. Sie kamen aber nicht mehr selbst an Land. Z...

