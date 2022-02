Panorama : Marianne Hartl arbeitet an ihrer Genesung

Volksmusik-Star Marianne Hartl will nach einer schweren Schulterverletzung rechtzeitig zur Weihnachtstournee wieder auf der Bühne stehen. „Bis dahin werde ich wieder fit sein!“, sagte die Sängerin des Volksmusik-Duos Marianne und Michael der Deutschen Presse-Agentur in München. Das Ehepaar will seine Tour „Weihnachten mit Marianne und Michael“ am 26. November in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern starten.

Hartl war Mitte Februar beim Gassigehen mit Hund Winnie gestürzt. „Ich hatte einen Schock, lag 30 Minuten zitternd auf dem Boden, bevor ich Michael auf dem Handy anrufen konnte“, hatte sie der „Bild“-Zeitung berichtet. Noch hat die Sängerin, die auch operiert wurde, Schmerzen: „Die Nacht ist das Schlimmste, weil ich nicht weiß, wie ich mich hinlegen so...

