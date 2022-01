Kolumne : Markus Lanz trollt norddeutsche Sparkasse - die kontert auf Facebook

Im ZDF-Talk verbreitet Markus Lanz Zitate über die Sparkasse Osnabrück und ihre langweiligen Abteilungsleiter. Einer davon antwortet auf Facebook.

Avatar_prignitzer von Jane Doe

21. Januar 2022, 15:16 Uhr

Im ZDF-Talk verbreitet Markus Lanz Zitate über die Sparkasse Osnabrück und ihre langweiligen Abteilungsleiter. Einer davon antwortet auf Facebook.

Mehr zum Thema Markus Lanz : Lauterbach: Im Februar mehrere Hunderttausend Neuinfektionen pro Tag

Dienstagabend, 23.05 Uhr: In der Sparkasse Osnabrück brennt noch Licht. Nach einem wieder mal aufwühlenden Tag kippen die Kollegen einen letzten Energydrink, schalten ins ZDF – und hören Markus Lanz diesen Satz sprechen: „Die neue Regierung erzeugt bislang so gar keine Aufbruchsstimmung. Der Aufbruch ist bislang ungefähr so aufregend, als wäre bei der Sparkasse Osnabrück ein neuer Abteilungsleiter eingezogen.“ Wie bitte?

Wer die pompösen Streicher im Ohr hat, mit denen der Sparkassen-Imagefilm Kampfbegriffe wie „Zukunftsvorsorge“ und „Zahlungsverkehr“ unterlegt, der weiß: Das lassen die Anlageberater nicht auf sich sitzen. In der Immobilien-Abteilung ist nämlich wirklich gerade ein frischer, tatendurstiger Abteilungsleiter im Amt: Miguel Mendez. Und seine Arbeit ist superaufregend.

Facebook-Konter gegen Markus Lanz

Bei Facebook kontert Mendez die üble Lanz-Verleumdung: „Ein Abteilungsleiterwechsel bei uns ist langweilig? Das kann ich aber so gar nicht sagen“, schreibt er. „Neue Aufgaben, Bereiche und Verantwortung: das ist alles spannend und macht viel Spaß.“ Hier prallen Welten aufeinander. Wer hat Recht?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Wolfram Weimer - der Mann hinter dem Sparkassen-Spott

Zur Verteidigung von Markus Lanz: Das harte Wort stammt nicht von ihm persönlich. Das ZDF-Idol sieht selbst aus wie ein Versicherungsvertreter. Der lacht nicht über Abteilungsleiter. In Wahrheit zitiert Lanz nur einen Gast: den Publizisten Wolfram Weimer. Und mit dem Abenteuer Sparkasse kennt der sich aus, nicht zuletzt, weil er von der Sparkasse Leipzig mal einen Preis bekommen hat – für „die Freiheit und Zukunft der Medien“. So also macht er von dieser Freiheit Gebrauch.

Weimer ist ein versierter Banken-Experte. In seiner Doktorarbeit hat er beschrieben, welche Rolle die Bank of North America im Unabhängigkeitskrieg spielte. Damals spuckten Abteilungsleiter noch Kautabak aufs Parkett, bevor sie Weltreiche stürzten. Für die Sparkasse ist das ein hoher, vielleicht zu hoher Maßstab.

Wobei man sagen muss: Ein bisschen langweilig sieht es auf dem Facebook-Account der Osnabrücker schon aus. Miguel Mendez spiegelt sich im Glanz geputzter Fliesen, die Treppenstufen im Hintergrund sind mit ihrem Stolperschutz sicherer als unsere Sparzinsen. Am aufregendsten sind zwei gelbe Kugeln direkt vor Mendez‘ Füßen. Wofür mögen die sein? Am ehesten erinnern sie an die Spielsachen, mit denen man Zootieren ihre, ähem, quälende Langeweile vertreibt.