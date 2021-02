Corona-Ausbruch : Mehr als 200 Corona-Infizierte in Osnabrücker Eisfabrik

Eine Schlachtfabrik in Niedersachsen war schon Corona-Hotspot - nun trifft es einen großen Eiscreme-Hersteller in Osnabrück. Ein Drittel der Belegschaft ist infiziert.

Osnabrück | In einer Eiscremefabrik in Osnabrück ist es zu einem großen Corona-Ausbruch gekommen. Von insgesamt rund 600 Beschäftigten seien 210 positiv getestet worden, teilte am Dienstag ein Sprecher der Stadt mit. Seit dem Wochenende sei die Fabrik geschlosse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.