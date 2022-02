Panorama : Mehrere Glätteunfälle: A7 in Richtung Norden gesperrt

Nach mehreren Verkehrsunfällen ist die Autobahn 7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn in Richtung Norden derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord von der Autobahn abgeleitet, wie die Polizei in Neumünster am Montagmorgen mitteilte. Ob es Verletzte gab, war derzeit noch unklar.

In einem Fall seien vier Autos ineinandergefahren, zusätzlich habe es drei Unfälle mit Einzelwagen gegeben. Ursache dafür war nach Angaben der Polizei extreme Straßenglätte. Auch in Richtung Süden kam es auf gleicher Höhe am Montagmorgen zu einem Unfall eines Wagens. Die Polizei sei vor Ort....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.