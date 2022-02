Kriminalität : Merkel beim Einkaufen in Feinkost-Supermarkt bestohlen

Ein Diebstahl in einem Supermarkt - klingt eigentlich unspektakulär. Doch die Bestohlene ist die ehemalige deutsche Regierungschefin.

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist beim Einkaufen in Berlin bestohlen worden. Merkel war am Donnerstagvormittag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gegen 11.40 Uhr in einem Feinkost-Supermarkt in der Morsestraße in Charlottenburg unterwegs. Dort wurde ihr während des Einkaufens die Geldbörse gestohlen. Die Polizei bestätigte offizie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.