Nordrhein-Westfalen : Messerangriff auf Schulhof - Schüler außer Lebensgefahr

Es ist ein Schock. Mitten auf dem Schulhof eskaliert ein Streit, es gibt drei verletzte Jugendliche. Heute dann erstes Aufatmen: keiner schwebt in Lebensgefahr.

Finnentrop | Nach einem Messerangriff auf einem Schulhof im sauerländischen Finnentrop mit drei teilweise schwer Verletzten sind die genauen Hintergründe am Tag nach der Tat noch unklar. In der Unterrichtspause am Montagmittag war eine Auseinandersetzung mit fünf Beteiligten eskaliert, die schon am Morgen mit zunächst zwei Schülern begonnen hatte. Aus körperlic...

