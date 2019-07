Meteorologe Kachelmann zweifelt : Messfehler oder Hitzerekord in Lingen? DWD bestätigt Messung

42,6 Grad: Seit Donnerstag hält die Stadt Lingen den deutschen Hitzerekord. Doch war es dort wirklich so heiß? Dies bezweifelt der Meteorologe Jörg Kachelmann.

von Wilfried Roggendorf

26. Juli 2019, 10:36 Uhr

Lingen | Kachelmann nennt als Grund die Lage der Wetterwarte an der Teichstraße 14. Selbst der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Lage schon vor Jahren infrage gestellt. An der Rekordmessung will der DWD aber keine Zweifel aufkommen lassen.

"Der Standort ist so, dass der DWD umziehen möchte, weil er nicht mehr den Anforderungen genügt.", twitterte Kachelmann am Donnerstagabend. In der Tat hält der DWD den Standort seiner Wetterwarte in Lingen schon seit Jahren für ungeeignet. Dort würden schlechte Bedingungen für die Datenerhebung herrschen, hatte bereits im September 2014 der damalige Leiter der regionalen Messnetzgruppe Hamburg des DWD, Joachim Horn, erklärt. "Die hohe Bebauung, die Bäume entlang des Dortmund-Ems-Kanals und die Wasserfläche des benachbarten Freibades verfälschen die Messergebnisse", sagte Horn damals.

Verlegungspläne seit 2014

Horn kündigte an, dass die Wetterstation deshalb als vollautomatisiertes Messfeld in den Lingener Ortsteil Baccum in die Straße Deeringhook verlegt werden solle. Die Inbetriebnahme dort sei für Ende 2016 geplant, erklärte Horn vor fünf Jahren. Doch geschehen ist bis heute nichts. Die Wetterstation befindet sich nach wie vor an der Teichstraße, auch wenn der DWD die Pläne für eine Verlegung offensichtlich weiter verfolgt. In der Umweltausschussitzung der Stadt Lingen am 6. September 2018 teilte die Verwaltung mit, dass der DWD plane, 2019 mit dem Bau einer neuen Wetterstation zu beginnen, die 2020 in Betrieb gehen solle. Wie eine Sprecherin der Stadt Lingen jetzt erklärte, liege der Verwaltung bislang hierzu jedoch kein Bauantrag vor.

DWD bestätigt die Verlegungspläne

Auf Anfrage unserer Redaktion beim DWD zu den Plänen einer Verlegung wurden diese von einem Sprecher bestätigt. Bei der Station in Lingen handele es sich um eine solche, die den internationalen Messstandards der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) entsprechen müsse. Die UN-Organisation mit Sitz in Genf habe bei einer Überprüfung festgestellt, dass der Bewuchs entlang des Kanals neben der Station als kritisch für die Windmessung und die der Sonneneinstrahlung gesehen werde. "Für die Temperaturmessung gilt dies jedoch nicht", sagte der DWD-Sprecher. Daher sei die Messung der 42,6 Grad am Donnerstag normgerecht gewesen und vom DWD offiziell bestätigt worden.

Ist Rekordwert auf die gesamte Stadt übertragbar?

Doch was ist dran an der Kritik von Kachelmann? Laut einer Meteorologin des DWD-Klimabüros Hamburg würden an jeder Wetterstation immer die jeweils unmittelbar vor Ort geltenden Werte gemessen. Und diese würden von der Lage der Messstation und deren Umgebung abhängen. "Es ist purer Zufall, wo der Rekord geknackt wird", erklärte die Meteorologin, da alle Stationen anders und nicht vergleichbar seien. Gemessen wurde also offensichtlich an der Teichstraße die Rekordtemperatur von 42,6 Grad. Fraglich ist, inwiefern dieser Wert auf das gesamte Gebiet der Stadt Lingen übertragen werden kann.

Keine Wolken über Lingen

Generell seien in den letzten beiden Tagen heiße Luftmassen mit einer südöstlichen Strömung über ganz Deutschland gezogen. Wo es denn am heißesten sei, hinge von verschiedenen Faktoren ab. "Über Lingen war es nicht einmal leicht bewölkt", nannte die Meteorologin einen der Gründe, warum der Hitzerekord ausgerechnet in Lingen erreicht wurde. "Das hätte auch an jedem anderen Ort der Fall sein können." Hierzu führte der Sprecher des DWD weiter aus: "Die 42,6 Grad bedeuten nicht, dass es sich um die jemals bislang in Deutschland höchste aufgetretene Temperatur handelt." Sondern es sei die höchste bislang in Deutschland bislang an einer offiziellen Wetterstation gemessene Temperatur.

