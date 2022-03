Schlagersängerin : Michelle will Frauen mit Nacktfotos ermutigen

Sie fühlt sich mit ihren 50 Jahren so schön wie noch nie. Was ist ihr Geheimnis, um jung und fit zu bleieben?

Schlagersängerin Michelle („Wer Liebe lebt”) möchte mit ihren jüngsten Nacktfotos vor allem anderen Frauen Mut machen. „Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie”, gibt sich die Sängerin selbstbewusst in einem Interview des Magazins „Playboy” (April-Ausgabe). „Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.