Drama im Ferienparadies : Mindestens drei Tote bei Hochhausbrand auf Hawaii

Im 26. Stock eines Hochhauses in Honolulu bricht ein Feuer aus. Stundenlang kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen an, für manche Bewohner kommt jede Hilfe zu spät. Die Bilder aus Hawaii wecken dunkle Erinnerungen an den Grenfell-Tower-Brand.