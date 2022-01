Motiv noch unklar : Mindestens fünf Tote: Ukrainischer Soldat schießt in Fabrik auf Kameraden

Ein ukrainischer Soldat der Nationalgarde hat in einer Militärfabrik mehrere Kameraden getötet. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang noch völlig unklar. Der mutmaßliche Täter befindet sich auf der Flucht.

Ein Soldat der ukrainischen Nationalgarde hat in der Nacht zum Donnerstag einer Fabrik für Luft- und Raumfahrttechnik das Feuer auf seine Kameraden eröffnet und dabei mindestens fünf Menschen getötet. Wie das Innenministerium in Kiew am Donnerstag mitteilte, wurden bei dem Vorfall in der zentralukrainischen Stadt Dnipro fünf weitere Menschen verletzt. ...

