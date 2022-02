Panorama : Mitten in New York: Neue Galerie wird 20

Zwischen Metropolitan und Guggenheim Museum, mitten auf der New Yorker Museumsmeile, steht auch ein deutscher Außenposten. Die Neue Galerie widmet sich der Kunst aus dem deutschsprachigen Raum.

Ein Rekord machte die Neue Galerie mit einem Schlag weltberühmt. 2006 ersteigerte der Kosmetikunternehmer Ronald Lauder das Gemälde „Adele Bloch-Bauer I” des österreichischen Jugendstilkünstlers Gustav Klimt (1862-1918) zum damaligen Rekordpreis von 135 Millionen Dollar - und hängte es in sein Museum. „Das ist unsere Mona Lisa. So was kauft man nur ei...

