Kriminalität : Mordkommission: Zwei Tote in Berlin entdeckt

In Berlin werden am Sonntag zwei Leichen entdeckt. Es könnte sich um eine Mutter und ihr Kind handeln. Doch viel ist noch nicht bekannt.

Nach der Entdeckung von zwei Toten in Berlin-Westend ermittelt eine Mordkommission. Nach Medienberichten soll es sich um eine Mutter und ihr kleines Kind handeln, die Polizei wollte das aber am Abend auf Nachfrage nicht bestätigen. Nach Angaben der Beamten hatte ein Anwohner am Sonntagmorgen auf einem Hinterhof eine leblose Person entdeckt, die noch vo...

