Magdeburg : Motorradfahrer bei Verfolgungsjagd angeschossen

Bei einer Verkehrskontrolle durchbricht ein Motorradfahrer eine Straßensperre - die Beamten greifen zu ihren Waffen. Mit Schussverletzungen sucht der Mann das Weite. Von ihm fehlt jede Spur.

Gommern | In Magdeburg ist es zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Motorradfahrer gekommen. Der Mann sei im Zuge dieser Verfolgung angeschossen worden, teilte die Polizei mit. Der Fall sei noch in der Aufarbeitung, so eine Polizeisprecherin in Magdeburg. Gegen Mitternacht habe sich der Motorradfahrer bei Wahlitz (Jerichower Land) einer pol...

