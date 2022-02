Konflikte : Müller und Alexijewitsch für Waffenlieferungen an Ukraine

Die beiden Literatur-Nobelpreisträgerinnen Herta Müller und Swetlana Alexijewitsch machen sich in einem Interview stark dafür, dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert.

Die beiden Literatur-Nobelpreisträgerinnen Herta Müller (68) und Swetlana Alexijewitsch (73) haben sich in einem gemeinsamen Interview für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. „Gerade die Deutschen mit ihrer Geschichte müssen der Ukraine helfen“, sagte die deutsche Autorin Müller in dem Gespräch mit dem „Spiegel“. „Was wollen die de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.