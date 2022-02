Panorama : Museum Folkwang startet mit Impressionisten-Schau ins Jahr

Mit einer einzigartigen Ausstellung von rund 120 Werken der bedeutendsten Impressionisten wie Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van Gogh oder Pierre-Auguste Renoir eröffnet das Museum Folkwang sein Jubiläumsjahr zum 100. Bestehen des Hauses in Essen. Die große Impressionisten-Schau „Renoir, Monet, Gauguin - Bilder einer fließenden Welt” zeigt von diesem Sonntag an bis 15. Mai 2022 die bedeutendsten Werke der Sammlung von Folkwang-Gründer Karl Ernst Osthaus (1874-1921) und eine Auswahl des japanischen Schiffsunternehmers und Kunstsammlers Kojiro Matsukata (1866-1950), die normalerweise im National Museum of Western Art in Tokio zu sehen ist. „Wir haben dem Start an diesem Wochenende entgegengefiebert”, sagte Folkwang-Museumsdirektor Peter Gorschlüter bei der Eröffnungspressekonferenz am Donnerstag.

In der Essener Ausstellung treten wichtige (spät-)impressionistische Erwerbungen der beiden Sammler in den Dialog - unter anderem Renoirs „Lise mit dem Sonnenschirm” (Osthaus) und Édouard Manets „Porträt des Herrn Brun” (Matsukata). Zu bewundern sind in den insgesamt 14 Ausstellungsräumen außerdem berühmte Gemälde von Paul Cézanne und Paul Signac („Der...

