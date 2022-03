Neue Musik : „Musik ist Leben“ - Der Komponist Wolfgang Rihm wird 70

Er ist einer der größten Komponisten der Neuen Musik. Die Vielfalt seiner Werke ist gewaltig. So manches Stück schneiderte er Künstlern geradezu auf den Leib. Nun wird Wolfgang Rihm 70 Jahre alt.

Was für eine Kraft, wie mächtig in ihren Harmonien und dann wieder so zart und niemals behäbig. Die Musik des Komponisten Wolfgang Rihm ist überwältigend, explosiv und ergreifend. Dass Neue Musik von vorneherein eine ungewohnte Zumutung sein könnte - gewiss nicht, nicht bei Rihm. Seine Musik ist so zugänglich wie bewegend, mitunter düster und aggressiv...

