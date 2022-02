Panorama : Mutter und Kind sterben bei Frontalzusammenprall

Eine Autofahrerin und ihr acht Jahre altes Kind sind bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Laster in Lastrup im Landkreis Cloppenburg gestorben. Die 33-Jährige sei mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärten Ursachen auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Fahrerin und eines ihrer Kinder tödlich verletzt. Zwei weitere Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, die sich ebenfalls im Unfallwagen befanden, wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer des Lasters wurde bei dem Zusammenstoß am Freitagnachmittag verletzt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.