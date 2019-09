Drama in Nordhessen : Mutter und Sohn nach Streit tot - Ehemann in Lebensgefahr

Fest steht: Eine 60-Jährige und ihr 32 Jahre alter Sohn sind tot. Der Mann der Frau - und Vater des Sohnes - schwebt in Lebensgefahr. Was ist in einem Einfamilienhaus in Nordhessen geschehen?

Avatar_prignitzer von dpa

14. September 2019, 12:56 Uhr

Bei einem Familienstreit im hessischen Hofgeismar sind eine 60-Jährige und ihr 32 Jahre alter Sohn ums Leben gekommen. Der Ehemann und Vater (62) der beiden Getöteten ist schwer verletzt und schwebte noch in Lebensgefahr.

«Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich um eine Familientragödie handelt», sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel. Zu Motiv und Ablauf der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Wer wen verletzte, ist noch unklar. «Es gibt aber keine Hinweise, dass andere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sind», erklärte die Polizei. Vater, Mutter und Sohn hätten zusammen in einem Einfamilienhaus gelebt. Kriminalpolizei und Spurensicherung untersuchten den Tatort.

Die Polizei war am Freitagvormittag zu dem Haus gerufen worden. Es seien «aus der Familie heraus» Streitigkeiten gemeldet worden, hieß es. Beim Eintreffen der Beamten waren die drei Familienmitglieder schwer verletzt. Die 60-jährige Frau starb vor Ort. Die Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen. Vater und Sohn wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sohn sei in der Klinik an seinen Verletzungen gestorben.

Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, weil kein Beteiligter vernommen werden konnte. Es gebe jedoch Verletzungen durch «scharfe Gewalt», Tatwaffe könne beispielsweise ein Messer sein.