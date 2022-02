Panorama : Mutter und zwei Kinder bei Auto-Kollision verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Fuhlsbüttel sind zwei Kinder schwer und ihre Mutter leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18 Jahre alter Mann mit seinem Auto über eine rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Wagen der Mutter zusammen, in dem auch die beiden Kinder saßen, die vier Jahre und wenige Wochen alt sind, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die 36 Jahre alte Mutter sei bei dem Unfall, der sich bereits am Freitagnachmittag ereignete, über Grünlicht gefahren. Sie und die beiden Kinder seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe für die Kinder nicht. Der 18 Jahre alte Autofahrer sei unverletzt geblieben. Die Ermittlungen dauern demnach an....

