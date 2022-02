TV-Tipp : „Muttertag“ - Ein Serienmörder stört die Taunus-Idylle

Ein Fest für die Fans: Nach mehr als vier Jahren Pause wird wieder ein frischer Taunuskrimi ausgestrahlt - mit einer neuen Kommissarin. Und Bestseller-Autorin Nele Neuhaus hat einen kurzen Cameo-Auftritt.

Mitten in der Idylle lauert der Tod im neuen ZDF-Taunuskrimi. Die Kommissare Pia Sander (Annika Kuhl) und Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) werden in eine Villa am Weiher gerufen. Hier wurde die Leiche des alten Theodor Reifenrath gefunden. Unfall oder Mord? So beginnt der Fall „Muttertag“ am Montag um 20.15 Uhr im Zweiten, erneut nach einem Bestse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.