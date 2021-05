Mitmachaktion : Nabu ruft zur Vogelzählung auf

Im ersten Corona-Jahr verdoppelte sich die Teilnehmerzahl an der Aktion. Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr wieder ein beliebter Gartenvogel.

Berlin | Ist der Blaumeisenbestand nach dem Masssensterben im vergangenen Frühjahr wieder gestiegen? Diese und anderen Fragen möchte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit der traditionellen Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ am Himmelfahrtswochenende beantworten. Von morgen bis Sonntag können sich Naturfreunde in ganz Deutschland an der Mitmachaktion ...

