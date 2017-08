Sorge um die Sicherheit : Nach dem Terror in Spanien: Was Reisende wissen sollten

Spanien ist seit Jahren das beliebteste Reiseziel der Bundesbürger. Besonders begehrt sind die Balearen und die Kanarischen Inseln. Welche Folgen die Anschläge in Barcelona und dem Badeort Cambrils mit mindestens 14 Toten haben, lässt sich aus Sicht der Tourismusbranche derzeit schwer abschätzen. «Hundert Prozent Sicherheit gibt es nirgendwo», sagte ein Sprecher des Deutschen Reiseverbandes DRV am Freitag. «Aktuell verzeichnen wir nur vereinzelte Kundenanfragen zur Situation vor Ort», erklärte eine Sprecherin von Europas größtem Reisekonzern Tui. Ähnlich äußerte sich DER Touristik. Bis Freitagnachmittag seien einige vereinzelte Anfragen zu Barcelona eingegangen. «Konkrete Stornierungswünsche waren nicht dabei». In der Vergangenheit hatten Anschläge die Nachfrage nach bestimmten Reisezielen oft kurzzeitig gedämpft. Im vorigen Jahr besuchten 11,2 Millionen (Vorjahr: 10,3 Mio) Urlauber und Geschäftsreisende aus Deutschland Spanien - so viel wie nie zuvor. Der Mittelmeerklassiker profitierte auch davon, dass Sonnenhungrige nach Anschlägen und vor allem nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei Alternativen für das Land am Bosporus suchten. In diesem Jahr zeigen sich die Bundesbürger bei Spanien-Trips etwas zurückhaltender. Die Buchungen in den Reisebüros lägen bislang minimal unter dem Rekordjahr 2016, sagte der DRV-Sprecher. Das Land sei teurer geworden. «Spanien ist aber weiterhin das Ziel Nummer eins.» Auch weltweit zählt Spanien zu den Top-Destinationen. Nach Angaben der Welt-Tourismusorganisation UNWTO lag das Land 2016 mit 75,6 Millionen Besuchern gleichauf mit den USA auf Rang zwei. Die meisten Reisenden zog es - wie schon seit vielen Jahren - nach Frankreich.