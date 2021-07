Gedenkveranstaltung : Nach der Messerattacke: Würzburg trauert um Opfer

Drei Frauen sind tot, mehrere Menschen verletzt: Der Messerangriff von Würzburg hat Deutschland erschüttert. Zum Täter sind noch Fragen offen. Zum Beispiel: Hätten die Behörden früher handeln können?

Würzburg | Am 25. Juni gegen 17.00 Uhr betritt ein 24-Jähriger Somalier ein Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt, wenig später sind drei Frauen tot und mehrere Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Fast genau eine Woche nach der Messerattacke wird in der Stadt der Opfer gedacht. Geplant ist etwa eine Menschenkette zum Rathaus. „Wir trauern um die Opfer d...

