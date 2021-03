Zwei Opfer in Weilerbach : Nach Leichenfund: Polizei fahndet weiter nach Sohn

Nachdem zwei Leichen in einem Wohnhaus gefunden wurden, sucht die Polizei im Landkreis Kaiserslautern weiter nach dem Verdächtigen. Sie geht dabei mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Weilerbach | Auch fast zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Die Fahndung dauere auch in der Nacht zum Donnerstag an, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte suchen im Landkreis Kaiserslautern einen 38-Jährigen. Er steht im Verdacht, seine Mutter und einen Mann getötet zu haben. ...

