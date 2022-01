Umweltkatastrophe : Nach Ölpest in Peru - Ermittlungen gegen Ölkonzern

Beim Entladen eines Tankers laufen vor Peru fast eine Million Liter Öl ins Meer. Ursache soll Wellengang nach dem Vulkanausbruch auf Tonga gewesen sein. Doch auch an der Betreiberfirma gibt es Kritik.

Eineinhalb Wochen nach einem Unfall beim Entladen eines Tankers kämpfen Hunderte Einsatzkräfte an der peruanischen Küste gegen die Ölpest. In weißen Schutzanzügen und Gummistiefeln tragen die Einsatzkräfte den kontaminierten Sand an den Stränden nördlich der Hauptstadt Lima ab. Am Mittwoch meldeten das Umweltministerium und die Marine, dass bei Aufräu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.