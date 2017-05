Terrorismus : Nach Terroranschlag: Wieder ein Großeinsatz in Manchester

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Großeinsatz in Manchester: Die britische Armee und die Polizei sind am Donnerstag im Südwesten der englischen Stadt angerückt. Anwohner sollten umgehend die Gegend verlassen. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Auch Spezialisten zur Bombenentschärfung seien vor Ort, twitterte die Polizei. Weitere Details waren noch nicht bekannt.

Zu den konkreten Hintergründen des Einsatzes äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Nach ihren Angaben war am Mittag noch offen, ob es eine Verbindung mit dem Terroranschlag in Manchester von Montagabend gibt.

Bei dem Attentat hatte Salman Abedi 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Dutzende wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche. Auch die britischen Ermittler gehen inzwischen eindeutig von einer Gruppe rund um Abedi aus.

Salman Abedi ist nach einem Bericht von «Focus Online» vier Tage vor dem Anschlag von Düsseldorf aus in die britische Stadt geflogen. Das hätten Berliner Sicherheitskreise bestätigt. Zudem sei der Mann bereits 2015 von Frankfurt am Main aus nach Großbritannien gereist. Offenbar sei er damals zuvor bei einer paramilitärischen Ausbildung in Syrien gewesen, habe Scotland Yard dem Bundeskriminalamt (BKA) mitgeteilt.

Premierministerin Theresa May betonte am Donnerstag, die höchste Terror-Warnstufe bleibe bestehen. Die Bevölkerung solle wachsam sein.

Am Donnerstagmittag gab es eine Schweigeminute im ganzen Land für die Opfer der Attacke. Bis Donnerstag waren im Zusammenhang mit dem Attentat insgesamt zehn Personen in Großbritannien und Libyen festgesetzt worden.