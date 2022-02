Jagdwilderei : Nach Tod von Polizisten: Details zu Wildtier-Funden sind bekannt

War das Vertuschen von Jagdwilderei ein Motiv für den Tod von zwei Polizisten? Viele Fragen sind offen, nun spricht die Polizei jedoch über die Wildtier-Funde.

Gegen die beiden Tatverdächtigen im Fall der zwei getöteten Polizisten in Rheinland-Pfalz hat die saarländische Justiz in der Vergangenheit bereits ermittelt. Es seien Urteile unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Verkehrsdelikten ergangen, teilte die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken am Donnerstag mit. Die 32 und 38 Jahre alten Männer...

