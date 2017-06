Immer wieder schwere Unfälle : Nach tödlichem Autorennen: «Der Fall ist geklärt»

vergrößern 1 von 2 Foto: Oliver Berg 1 von 2

Der gesuchte weitere Unfallbeteiligte sei ermittelt worden. Nähere Informationen sollen erst im Laufe des Tages in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben werden. Mehrere Medien berichteten von den Fortschritten bei den Ermittlungen.

Der gesuchte zweite Fahrer hatte sich gemeinsam mit einem 28-Jährigen in der Nacht zum Samstag ein illegales Autorennen geliefert. Dabei war ein 38 Jahre alter Fußgänger von einem der Fahrzeuge erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen, kam aber nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß. Der andere Fahrer raste davon.

In der Vergangenheit hat es in Deutschland immer wieder schwere Unfälle bei illegalen Autorennen gegeben. An diesem Montag beginnt in Saarlouis im Saarland der Prozess um ein mutmaßliches illegales Rennen, bei dem eine 14-Jährige ums Leben gekommen war.

Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) fordert härtere Strafen für illegale Autorennen. Von diesen Rennen gehe ein enormes Risiko aus, da es immer wieder Verletzte oder Tote gebe, erklärte die Ministerin am Montag in Wiesbaden. Bei vielen Teilnehmern dieser Rennen sei Leichtsinn im Spiel, es gehe aber auch um Geld und Wetten.

Bislang werden nach Angaben der CDU-Politikerin diese illegalen Autorennen lediglich als Ordnungswidrigkeit geahndet, bei denen den Fahrern ein Bußgeld von bis zu 400 Euro und ein Monat Führerscheinentzug drohen. Ein Gesetzentwurf des Bundesrates sehe jedoch vor, die Teilnahme und Organisation solcher Rennen in das Kernstrafrecht aufzunehmen. Das bedeute, dass eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe droht, wenn ein Mensch zu Tode kommt.

Der Bundestag habe diesen Gesetzentwurf der Länderkammer aber bislang nicht aufgegriffen, erklärte Kühne-Hörmann. Ein entsprechender Antrag zu diesem Thema soll nach ihrem Willen deswegen auf die Tagesordnung der Justizministerkonferenz gesetzt werden, die an diesem Mittwoch (21.6.) beginnt.

von dpa

erstellt am 19.Jun.2017 | 13:34 Uhr