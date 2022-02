Gleicher Lohn, gleiche Arbeit : Nachbarland lässt Traum von Vier-Tage-Woche wahr werden

Nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten fürs gleiche Gehalt – das wird in einem Nachbarland tatsächlich zur Realität. Es gibt weitere Beispiele für das Arbeitsmodell.

Einen Tag mehr frei in der Woche – für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.