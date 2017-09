Suche nach Ort zum Überwintern : Nahender Herbst treibt Stechmücken ins Haus

Am Abend das Fenster aufmachen? Derzeit keine gute Idee. Oft hocken dann Wolken von Stechmücken an den Wänden. Anders als noch vor wenigen Wochen haben viele aber kein Interesse mehr an Blut. Warum?