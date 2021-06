Britisches Königshaus : Neue Fünf-Pfund-Münze erinnert an Prinz Philip

Das Design hatte Prinz Philip schon lange vor seinem Tod abgesegnet. Die Münze ist in Gold und Silber erhältlich.

London | Eine neue Fünf-Pfund-Münze erinnert an den Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., Prinz Philip. Dieser habe das Design des Künstlers Ian Rank-Broadley im Jahr 2008 - und damit lange vor seinem Tod - abgesegnet, teilte das Finanzministerium in London mit. „Diese Münze ist eine angemessene Hommage an den Herzog von Edinburgh, der mit seinen ja...

