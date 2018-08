"Sehr traurige Energien" gespürt : Niedersachsen setzt Elfenbeauftragte gegen Autobahnunfälle ein

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat eine selbst ernannte Elfenbeauftragte im Kampf gegen die Vielzahl von Unfällen auf der Autobahn 2 eingesetzt.

von dpa

06. August 2018, 12:17 Uhr

Hannover | Melanie Rüter, die nach eigenem Bekunden Kontakt zu Naturgeistern, Elementar- und Erdwesen aufnimmt, sei im Juni auf eine Kontrollfahrt auf der A2 mitgenommen worden, nachdem sie sich bereits zu Jahresbeginn an die Behörde gewandt hatte, bestätigte die Sprecherin der Straßenbauverwaltung am Montag. Unterstützt von der Tierkommunikatorin Marion Lindhof habe sie mit Behördenmitarbeitern fünf neuralgische Punkte an der A2 zwischen Lehrte und Braunschweig angesteuert, hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

"Aufgebrachte Naturwesen"

Demnach hätten die beiden Frauen auf der Autobahn sofort "sehr traurige Energien" gespürt - und nach eigenen Worten auch tiefere Ursachen für die vielen Unfälle. "In einigen Fällen waren es aufgebrachte Naturwesen, die rebellierten und sich ihr Stück Natur zurückholen wollten."

Keine zusätzlichen Kosten

Die Straßenbaubehörde verteidigte sich gegen Kritik an dem Einsatz der Elfenbeauftragten, wie es sie etwa auch in Island gibt. Durch die Mitnahme der Frau bei einer Kontrollfahrt seien keine zusätzlichen Kosten entstanden. Wegen der Vielzahl von Karambolagen auf der vielbefahrenen A2 wird in Niedersachsen seit langem über Möglichkeiten zur Entschärfung der Ost-Westautobahn diskutiert.