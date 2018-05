Nach verregnetem Vatertag : Nur im Nordosten scheint am Muttertag die Sonne

Das Wetter spielte am Vatertag fast nirgendwo mit. Und auch am Muttertag droht vielerorts Regen. Außer im Nordosten.

von svz.de

10. Mai 2018, 13:07 Uhr

Offenbach | Nach einem vielerorts verregneten Vatertag fällt auch der Muttertag in weiten Teilen Deutschlands ins Wasser. Vor allem im Südwesten erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lang anhaltenden und kräftigen Regen. Nur im Osten und Nordosten wird es sonnig und mit bis zu 27 Grad sogar wieder frühsommerlich warm, wie der DWD am Donnerstag in Offenbach mitteilte.

„Während sich die Sonntagsausflügler darüber wohl ärgern werden, dass der Regen gerade am Sonntag kommt, können Landwirte und Hobbygärtner endlich aufatmen", sagte ein DWD-Meteorologe. Der wiederholte Regen sei für die Natur wichtig. Er hält in vielen Regionen auch in der kommenden Woche an. Dabei erwarten die Wetterkundler bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter.

Von knapp 30 Grad runter auf 4 Grad

An Christi Himmelfahrt waren die Temperaturen nach zuletzt sehr sonnigen und warmen Tagen kräftig zurückgegangen. An Messstellen in Baden-Württemberg wurden am Donnerstagmorgen gerade einmal 4,0 Grad gemessen, im oberbayerischen Reit im Winkl waren es 5,2 Grad. Am Tag zuvor wurde hingegen fast noch die 30-Grad-Marke erreicht: Spitzenreiter war am Mittwoch Lingen in Niedersachsen mit 29,5 Grad gewesen.