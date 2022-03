Literatur : Österreich wird Gastland der Leipziger Buchmesse

Weltoffen will sich das Gastland der Leipziger Buchmesse präsentieren. Das unterstreicht Österreich mit seinem Motto „mea ois wia mia“ deutlich.

Österreich will sich als Gastland der Leipziger Buchmesse 2023 als offenes Land präsentieren. Das Nachbarland stellt seinen Auftritt unter das Motto „mea ois wia mia“, wie die künstlerische Leiterin Katja Gasser bei der Programmvorstellung am Donnerstag in Leipzig sagte. Es sei gemeint als Gegenentwurf zu der „mia san mia“-Mentalität, die auch häufig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.