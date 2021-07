Glücksspiel : Online-Casinos legal - 1000 Euro Limit pro Monat

In Schleswig-Holstein sind bereits seit 2012 Internet-Casinos. Jetzt sind sie in ganz Deutschland erlaubt. Aber es gibt strenge Regeln und Auflagen.

Berlin | Online-Casinos sind seit diesem Donnerstag in ganz Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen legal. Wer im Netz an Glücksspielen teilnehmen will, braucht ein Spielkonto. Um Minderjährige auszuschließen, muss man dafür unter anderem Angaben zu Namen und Alter machen, Veranstalter und Vermittler müssen die Daten prüfen. Grundsätzlich dürfen Spiele...

