Geoblocking Abgeschafft : Online shoppen wie in der Heimat

EU-Parlament schafft das Geoblocking im Internet ab. Viele Vorteile für Verbraucher

Beim Online-Shopping stößt der Verbraucher ständig an Grenzen. Das soll sich ändern. Das Europäische Parlament hat gestern das Geoblocking abgeschafft – zumindest für Waren und Dienstleistungen. Doch die große Freiheit gibt es für den Kunden immer noch nicht. Was gilt denn nun?



Wie wurden die Online-Nutzer bisher ausgebremst?

Der bekannteste Fall betraf das Disneyland in Paris: Ein französischer Nutzer konnte auf der Original-Seite Tickets zu anderen Preisen kaufen als beispielsweise ein deutscher Besucher. Der wurde mithilfe von Geoblocking nämlich auf die deutsche Seite des Parks geleitet. Dort lagen die Kosten höher. Es ist – vermutlich ab Weihnachten 2018 – nicht länger erlaubt, die Käufer auf Grundlage ihres Wohnortes unterschiedlich zu behandeln.



Wird das denn bisher so oft praktiziert?

Etwa zwei Drittel aller Online-Händler nutzen das Geoblocking in irgendeiner Form. Mal werden Verbraucher zwangsweise umgeleitet und können so eine Kaffeemaschine nicht zum günstigsten Preis kaufen. Aber es gibt auch andere Formen der diskriminierenden Behandlung von EU-Nachbarn. So akzeptieren Anbieter nicht in jedem Fall die Kreditkarten aller EU-Mitgliedstaaten. Das muss, wenn die Regelung in Kraft tritt, abgestellt werden.



Und da gibt es auch keine Ausnahmen?

Ja und nein. Wenn ein Händler eine bestimmte Leistung nicht anbieten will, dann muss er das sagen. Das betrifft unter anderem die Lieferung einer Ware. Da gibt es auch zukünftig Einschränkungen, weil ein Verkäufer entscheiden kann, dass er nur in bestimmte Länder liefert. Das hat in der Regel mit Paketkosten und Steuerregeln zu tun. Die EU bereitet derzeit eine Harmonisierung der Paketgebühren und Umsatzsteuerregelungen vor, sodass dieses Hindernis bald fallen könnte.



Dann könnte ich also eine Ware zwar kaufen, bekomme sie aber nicht geliefert?Das ist die gegenwärtige Situation. Allerdings muss ein Anbieter, wenn er ein Produkt anbietet, künftig dem Käufer zumindest die Möglichkeit lassen, die Ware abzuholen oder die Lieferung selbst zu organisieren.



Sind von der Neuregelung alle Online-Angebote betroffen?

Urheberrechtlich geschützte E-Books, Videos, Musik oder Online-Spiele sind vorerst noch ausgenommen. „Es ist bedauerlich, dass sich das Europäische Parlament nicht mit einem Verbot des Geoblockings bei urheberrechtlich geschützten Inhalten durchsetzen konnte“, kritisierte das der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) Klaus Müller in einem Gespräch mit unserer Redaktion: „Langfristig muss es das Ziel sein, dass Kunden in allen Produktkategorien genauso einfach grenzüberschreitend in der EU einkaufen können wie in ihrem Heimatland.“



Was ist mit Abos für Bezahl-TV-Angebote wie etwa Sky Go oder Netflix?

Ab 20. März ist Geoblocking bei bezahlten Streamingdiensten verboten. Dann kann der Kunde, der zu Hause ein Abonnement für ein TV-Angebot oder einen Filme-Anbieter abgeschlossen hat, die Musik oder die Kino-Produktionen in der ganzen EU ansehen, ohne dass Zusatzgebühren anfallen. Dies gilt allerdings nicht für die Nutzung der Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt einbezogen werden.