ProSieben : Opdenhövel coronapositiv - aber am Samstag in Show zu sehen

Das Fernsehmoderator Matthias Opdenhövel ist positiv auf Corona getestet worden. Bei ProSieben tritt er aber dennoch am Samstag in einer neuen Show auf. Wie kann das sein?

Das könnte manchen Zuschauer verwirren: „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wird aber an diesem Samstag in einer neuen Unterhaltungsshow zu sehen sein. „Die Show ist aufgezeichnet“, erläuterte ein ProSieben-Sprecher am Donnerstag in Unterföhring auf dpa-Anfrage. Im neuen Format „Die Stapels...

